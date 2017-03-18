Новая линейка 4K HDR-телевизоров Sony BRAVIA

18.03.2017 13:00 В ближайшее время в России появятся в продаже новые 4K HDR-телевизоры Sony на базе Android TV 6.0 Marshmallow, а пока модели из серий XE94, XE93, XE90, XE80 можно заказать в интернет-магазине Sony Store Online. Телевизоры новых серий имеют расширенный диапазон контрастности и цветопередачи. HDR-контент содержит больше визуальной информации (градаций цвета, оттенков, глубины), поэтому изображение на мониторах 4K HDR-телевизоры Sony получается очень детальным, а объекты в кадре – предельно реалистичными. Новые серии телевизоров Sony BRAVIA XE93/XE94 также поддерживают стандарт Dolby Vision. При разработке всех моделей новой серии (кроме XE80) применена технология X-tended Dynamic Range PRO; она повышает качество видео в различных форматах, включая HDR, путем регулировки яркости подсветки в отдельных областях экрана. В моделях новой линейки реализована оригинальная система скрытого размещения кабелей внутри подставки, а разъёмы на тыльной стороне телевизоров серии XE94/X93 скрыты за стильной декоративной панелью. При необходимости она легко снимается, обеспечивая доступ к разъемам и давая возможность подключить внешние устройства. Для настенного размещения телевизоров серии XE93/XE94 разработан специальный поворотный кронштейн, который позволяет менять угол наклона экрана телевизора и обеспечивает доступ к разъемам. Использование операционной системе Android 6.0 Marshmallow даёт возможность использовать внешние устройства в качестве дополнительной памяти телевизора. Поиск контента стал удобнее благодаря новой системе фильтрации по жанрам. Связанные новости: Первый Dolby Atmos саундбар от Sony - 17.03.2017 12:05 Телевизоры Sony со встроенным Google Ассистентом - 09.03.2017 14:04 OLED-телевизоры Sony Bravia - 18.01.2017 10:00 Навороты новых Sony BRAVIA - 01.09.2016 17:00 Вернуться к списку новостей