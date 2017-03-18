Новая линейка 4K HDR-телевизоров Sony BRAVIA
В ближайшее время в России появятся в продаже новые 4K HDR-телевизоры Sony на базе Android TV 6.0 Marshmallow, а пока модели из серий XE94, XE93, XE90, XE80 можно заказать в интернет-магазине Sony Store Online.
Телевизоры новых серий имеют расширенный диапазон контрастности и цветопередачи. HDR-контент содержит больше визуальной информации (градаций цвета, оттенков, глубины), поэтому изображение на мониторах 4K HDR-телевизоры Sony получается очень детальным, а объекты в кадре – предельно реалистичными. Новые серии телевизоров Sony BRAVIA XE93/XE94 также поддерживают стандарт Dolby Vision.
При разработке всех моделей новой серии (кроме XE80) применена технология X-tended Dynamic Range PRO; она повышает качество видео в различных форматах, включая HDR, путем регулировки яркости подсветки в отдельных областях экрана.
В моделях новой линейки реализована оригинальная система скрытого размещения кабелей внутри подставки, а разъёмы на тыльной стороне телевизоров серии XE94/X93 скрыты за стильной декоративной панелью. При необходимости она легко снимается, обеспечивая доступ к разъемам и давая возможность подключить внешние устройства. Для настенного размещения телевизоров серии XE93/XE94 разработан специальный поворотный кронштейн, который позволяет менять угол наклона экрана телевизора и обеспечивает доступ к разъемам.
Использование операционной системе Android 6.0 Marshmallow даёт возможность использовать внешние устройства в качестве дополнительной памяти телевизора. Поиск контента стал удобнее благодаря новой системе фильтрации по жанрам.
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