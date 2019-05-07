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Новая линейка AV-ресиверов Denon S-класса


07.05.2019 07:00

 

 

Новая серия S состоит из трёх моделей: пятиканального AVR-S650H и семиканальных AVR-S750H и AVR -S950H. «На борту»: технологии Dolby Atmos Virtual Height и HEOS для воспроизведения потоковой музыки и работы в составе мультирум-систем, автоматическая калибровка звука Audyssey, поддержка eARC и Auto Low Latency Mode (ALLM), а также голосовое управление Amazon Alexa, Google Assistant или Siri.

 

Улучшенный канал возврата аудио поддерживает формат Hi-Res аудио и передачу объёмного звука с телевизора на AV-ресивер через подключённый кабель HDMI. Новая технология Dolby Atmos Dolby Virtual Height позволяет получить для саундбаров и систем 5.1 эффекты виртуальных верхних каналов. Ресиверы серии S поддерживают технологии объёмного звучания Dolby Atmos, DTS: X и DTS Virtual:X (семиканальные модели AVR-S750H и AVR -S950H), Dolby True HD и DTS HA Master Audio, воспроизводят файлы высокого разрешения в форматах ALAC, FLAC и WAV до 24 бит/192 кГц, а также DSD 2,8 МГц и 5,6 МГц. На передней панели устройств имеется USB-вход для воспроизведения файлов MP3, WAV, FLAC, ALAC и DSD..

 

Встроенная сетевая технология HEOS поддерживает потоковые сервисы Spotify, Deezer, Amazon Music, TuneIn, Sound Cloud, Tidal и др. Благодаря встроенному AirPlay 2 возможно воспроизведение музыки с устройств Apple в нескольких зонах. Ресиверами новой серии можно управлять с помощью голосовых помощников Amazon Alexa, Google Assistant или Apple Siri.

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