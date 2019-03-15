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Новая линейка наушников JBL LIVE


15.03.2019 07:00

 

 

В новой линейке наушников JBL LIVE от Harman – пять моделей: внутриканальные проводные LIVE100 и беспроводные LIVE200BT, накладные LIVE400BT, а также полноразмерные LIVE500BT и LIVE650BTNC. 

 

Три «старших» модели поддерживают управление воспроизведением и функциями смартфона с помощью голосовых помощников: через сенсорную поверхность на корпусе можно получить быстрый доступ к Google Ассистенту и Alexa, а два раза нажав на кнопку – вызвать установленного по умолчанию помощника на смартфоне (Siri, Алиса, Bixby и пр.). В моделях LIVE400BT и LIVE500BT имеется режим TalkThru: при его активации громкость музыки снижается, что даёт возможность разговаривать с собеседником, не снимая наушники. Безопасность пользователя обеспечивает технология Ambient Aware: она пропускает наиболее громкие шумы. Флагман линейки, наушники LIVE650BTNC, оснащены функцией активного шумоподавления: она блокирует звуки внешнего мира и позволяет сосредоточиться на музыке, когда это действительно важно. Приложение «My JBL Headphones» обеспечивает удобство управления и настройки.

 

Внутриканальная модель LIVE100 выполнена в классическом проводном варианте и не требует зарядки. В комплект поставки входят несколько пар амбушюр разного размера. LIVE200BT подключаются к источнику без проводов; это внутриканальные наушники с практически невесомым нашейным ободом. На ободе расположены элементы управления и микрофон, который благодаря устойчивой позиции лучше передаёт звук голоса в режиме hands free.

 

Все модели оснащаются встроенными микрофонами для звонков и «общения» с голосовыми помощниками; активировать их можно, прикоснувшись к сенсорной чашке (модели LIVE400BT, LIVE500BT, LIVE650BTNC). Встроенные аккумуляторы беспроводных моделей позволяют при необходимости быстро зарядить наушники: 15 минут подключения к сети добавят пару часов воспроизведения, а за 2 часа аккумулятор зарядится полностью. Цвета наушников: чёрный, белый, синий, красный, зелёный (кроме JBL LIVE 650BTNC, которые выпускаются только в чёрном, синем и белом вариантах).

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