15.03.2019 07:00

В новой линейке наушников JBL LIVE от Harman – пять моделей: внутриканальные проводные LIVE100 и беспроводные LIVE200BT, накладные LIVE400BT, а также полноразмерные LIVE500BT и LIVE650BTNC.

Три «старших» модели поддерживают управление воспроизведением и функциями смартфона с помощью голосовых помощников: через сенсорную поверхность на корпусе можно получить быстрый доступ к Google Ассистенту и Alexa, а два раза нажав на кнопку – вызвать установленного по умолчанию помощника на смартфоне (Siri, Алиса, Bixby и пр.). В моделях LIVE400BT и LIVE500BT имеется режим TalkThru: при его активации громкость музыки снижается, что даёт возможность разговаривать с собеседником, не снимая наушники. Безопасность пользователя обеспечивает технология Ambient Aware: она пропускает наиболее громкие шумы. Флагман линейки, наушники LIVE650BTNC, оснащены функцией активного шумоподавления: она блокирует звуки внешнего мира и позволяет сосредоточиться на музыке, когда это действительно важно. Приложение «My JBL Headphones» обеспечивает удобство управления и настройки.

Внутриканальная модель LIVE100 выполнена в классическом проводном варианте и не требует зарядки. В комплект поставки входят несколько пар амбушюр разного размера. LIVE200BT подключаются к источнику без проводов; это внутриканальные наушники с практически невесомым нашейным ободом. На ободе расположены элементы управления и микрофон, который благодаря устойчивой позиции лучше передаёт звук голоса в режиме hands free.