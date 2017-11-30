В конце октября в Амстердаме прошёл фестиваль VR Days Europe, посвящённый современным технологиям виртуальной реальности. Для одного из организаторов фестиваля, компании Integrated Systems Events, он стал генеральной репетицией другого события, которое ждёт столицу Нидерландов в феврале.

В рамках выставки Integrated Systems Europe в 2018 году будет открыта так называемая XR Technology Zone. На площади 500 квадратных метров вниманию посетителей выставки будут представлены устройства и технологические решения, относящиеся к категории «изменённой, виртуальной и гибридной реальности (Augmented, Virtual and Mixed Reality, или XR). 8 февраля пройдёт XR-саммит, конференция бизнес-стратегий в области гибридной реальности.