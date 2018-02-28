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Новая серия 300 от Acoustic Energy


28.02.2018 11:52

 

 

Официальная премьера новых моделей акустических систем состоялась в рамках ежегодной британской выставки Sound&Vision в Бристоле, Великобритания.

 

Производитель представил две новинки: полочные АЕ 300 и напольные АЕ 309. Внешне обе модели практически не изменились по сравнению с колонками предыдущего поколения, разве что АЕ 309 немного прибавили в росте: 90 см против 80. Но, по утверждению разработчиков, звучание акустических систем удалось вывести на новый, еще более высокий, уровень. 

 

В АЕ 309/300 используются СЧ/НЧ-динамики нового поколения: бумагу заменил спрессованный сэндвич-драйвер из керамики и алюминия, а на месте резинового подвеса появился его аналог из вспененного материала. Увеличился диаметр самих динамиков – 130 мм вместо 100 мм. Кроме того, специально для новой серии 300 был разработан новый алюминиевый ВЧ-динамик, который заменил использовавшийся ранее тканевый (модель 100). За счет применения однородного материала в СЧ/НЧ-динамиках и твитере конструкторы добились безупречного тонального созвучия во всем диапазоне. 

 

Изменилось и качество отделки. Новые колонки будут выпускаться в трёх цветовых вариантах: с покрытием белым или чёрным лаком и с отделкой из натурального шпона ореха (Walnut Wood Veneer). Громкоговорители заметно потяжелели – в напольных 309 предусмотрен отсек для песка; он придаёт колонкам монолитности и обеспечивает более чёткое и слаженное звучание при установке на шипы.

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