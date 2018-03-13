Новая серия акустических систем PIEGA Premium

13.03.2018 11:17 Конструкторы PIEGA разработали три новые модели: напольные Premium 701 и 501 и полочные 301. Своим внешним обликом новинки «обязаны» швейцарскому дизайнеру Стефану Херлеманну (Stephan Hürlemann). Громкоговорители новой серии отличаются более жёстким корпусом, сделанным из алюминия. Его стенки закруглены – благодаря этому внутренний объём приобрёл особую форму, препятствующую образованию стоячих волн, что положительно сказалось на передаче средних и низких частот. Обе напольные модели оснащены опорными плитами с установкой на шипы. Звучание новых акустических система PIEGA Premium характеризуется естественным и точным воспроизведением голосов, оркестра, электронных или акустических инструментов. Добиться этого позволяют высокотехнологичные динамики: так, во флагманской модели Premium 701 инженеры компании впервые использовали ленточный ВЧ-излучатель LDR 3056. Он имеет более высокую чувствительность и более широкий рабочий диапазон частот при большей перегрузочной способности. Средненизкочастотный динамик модернизирован с учётом особенностей корпуса и наличия ленточного высокочастотника; 140-миллиметровые басовые динамики типа MDS – в «старшем» напольнике их два – также разработаны специально для этой модели. В колонках Premium 501 и Premium 301 применены ленточные ВЧ-динамики LDR 2642 MKII и длинноходные НЧ/СЧ драйверы типа MDS диаметром 120 мм (два в напольной модели, один – в полочной). Эти громкоговорители компактны, элегантны и отлично подойдут для озвучания небольших или среднего размера помещений. Связанные новости: PIEGA: новая серия встраиваемых акустических систем - 27.07.2017 14:28 PIEGA обновила серию акустических систем Coax - 20.03.2017 12:49 PIEGA представила новую серию акустических систем TMicro - 15.03.2017 10:49 Вернуться к списку новостей