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Новая серия акустических систем Wharfedale D300


18.07.2018 08:00

 

 

Громкоговорители Diamond 300 являются «младшими сёстрами» хорошо известных меломанам колонок Diamond 11. В новую серию вошли две модели полочных акустических систем D310 и D320, полноразмерные напольные D330, система центрального канала D300C и двухканальные surround-динамики D300SR.

 

Дизайнеры Wharfedale реализовали новую конструкцию фазоинвертора с профилированными краями; они позволила уменьшить искажения в НЧ-диапазоне и повысить точность воспроизведения низких частот. Акустические системы нового поколения оснащены усовершенствованными динамиками с жёстким конусом. Лёгкий вспененный материал, использованный при создании драйверов, помогает семейству систем D300 демонстрировать высокую тональную точность и создавать широкое звуковое поле как для стерео, так и для домашнего кинотеатра. 

 

От «старших» моделей новую серию отличает оригинальная закругленная форма кабинетов. Такая конструкция не только придаёт колонкам современный вид, но и обеспечивает более целостное звучание, снижая естественную дифракцию звука.

 

На российском рынке новая линейка должна появиться в начале осени.

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