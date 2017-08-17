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Новая серия кабелей Inakustik White


17.08.2017 12:45

 

 

На российском рынке появились в продаже кабели Inakustik (Германия) серии White. В линейке три модели; как заявляет сам производитель, их объединяет «предельное качество по доступной цене». 

 

Кабель White HDTV Antenna – «младшая» модель. Она имеет 4-х кратное экранирование, ферритовые кольца против помех и поддерживает передачу сигнала HDTV. У кабелей White HDMI металлические разъёмы с позолоченными контактами – заимствование из более дорогой серии Premium. Они способны передавать сигнал UHD 4K и HD-Audio. 

 

Самые дорогие в серии оптические кабели White Optical Cable имеют оптическое волокно из нейлона и тройную изоляцию и комплектуются высококачественными металлическими TOSLINK-разъёмами.  

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