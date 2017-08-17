17.08.2017 12:45

На российском рынке появились в продаже кабели Inakustik (Германия) серии White. В линейке три модели; как заявляет сам производитель, их объединяет «предельное качество по доступной цене».

Кабель White HDTV Antenna – «младшая» модель. Она имеет 4-х кратное экранирование, ферритовые кольца против помех и поддерживает передачу сигнала HDTV. У кабелей White HDMI металлические разъёмы с позолоченными контактами – заимствование из более дорогой серии Premium. Они способны передавать сигнал UHD 4K и HD-Audio.