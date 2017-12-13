Конструкторы KEF позаботились о гибкости подключения и управления KUBE. У всех трёх моделей сабвуферов для этого имеется впечатляющий комплект: LFE, линейный и высокоуровневый (speaker-level) входы; возможность выбора фазы; три предустановки эквалайзера – они позволяют оптимизировать звучание аудио системы в зависимости от размещения в пространстве комнаты.