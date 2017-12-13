Новая серия сабвуферов Kube от KEF
На российском аудиорынке появились новые сабвуферы от британской компании KEF, модели Kube8b, Kube10b и Kube12b.
Активные сабуферы Kube оснащены встроенными усилителями класса D мощностью 300 Вт. Динамики диаметром 200 мм (Kube 8b), 250 мм (Kube 10b) и 300 мм (Kube 12b) заключены в полностью закрытые корпуса. Потенциал басовых драйверов полностью раскрывается на любом уровне громкости благодаря технологии iBX (Intelligent Bass Extention).
Конструкторы KEF позаботились о гибкости подключения и управления KUBE. У всех трёх моделей сабвуферов для этого имеется впечатляющий комплект: LFE, линейный и высокоуровневый (speaker-level) входы; возможность выбора фазы; три предустановки эквалайзера – они позволяют оптимизировать звучание аудио системы в зависимости от размещения в пространстве комнаты.
Корпуса сабвуферов имеют отделку «чёрный лак». Приобрести новые Kube можно у российского дистрибьютора KEF, компании MMS Cinema или у официальных дилеров.
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