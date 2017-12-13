ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Всепогодные новинки Peerless-AV на ISR 2017

Впервые за пределами США компания представит всепогодный UHD телевизор UV492 из серии UltraView™....

Винил Базар – Beatles аукцион 2017

Не секрет, что группа Beatles является номером “1” вот уже 60 лет в истории рок музыки. Четверка...

День открытых дверей в MMS Cinema

В нашей программе, дня открытых дверей, 21 сентября – сравнительное прослушивание комплектов...

Новая серия сабвуферов Kube от KEF


13.12.2017 18:30

 

 

На российском аудиорынке появились новые сабвуферы от британской компании KEF, модели Kube8b, Kube10b и Kube12b.

 

Активные сабуферы Kube оснащены встроенными усилителями класса D мощностью 300 Вт. Динамики диаметром 200 мм (Kube 8b), 250 мм (Kube 10b) и 300 мм (Kube 12b) заключены в полностью закрытые корпуса. Потенциал басовых драйверов полностью раскрывается на любом уровне громкости благодаря технологии iBX (Intelligent Bass Extention).

 

Конструкторы KEF позаботились о гибкости подключения и управления KUBE. У всех трёх моделей сабвуферов для этого имеется впечатляющий комплект: LFE, линейный и высокоуровневый (speaker-level) входы; возможность выбора фазы; три предустановки эквалайзера – они позволяют оптимизировать звучание аудио системы в зависимости от размещения в пространстве комнаты. 

 

Корпуса сабвуферов имеют отделку «чёрный лак». Приобрести новые Kube можно у российского дистрибьютора KEF, компании MMS Cinema или у официальных дилеров.

Связанные новости:
 KEF и Marcel Wanders – звёздный дуэт - 18.10.2017 13:40
 KEF: новые модели встраиваемой акустики - 27.09.2017 21:23
 Atmos-колонки KEF Q50a - 22.09.2017 11:43
 KEF MUO Metal и MUO Fluid: больше красок - 16.08.2017 11:11
 KEF LS50 Wireless: теперь с TIDAL - 01.06.2017 14:40
 KEF: новинки выставки ISE 2017  - 01.03.2017 13:00
 Три супер цвета акустики KEF LS50 - 01.08.2016 10:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2017 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007