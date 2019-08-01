01.08.2019 12:50

В ассортименте Nuvo появились новая серия 8-дюймовых пассивных сабвуферов, предназначенных для встраивания в стены и потолок, а также цифровых усилителей.



Устройства из новой линейки рассчитаны на помещения разной площади – от небольших до самых просторных, и предназначены для использования как в аудиосистемах, так и в многоканальных домашних кинозалах. В серию входят три модели сабвуферов, а также цифровые усилители, которые также можно встраивать в стену или устанавливать в монтажную стойку или шкаф.

Потолочный сабвуфер NV-SUBIC8 с круглым магнитным грилем разработан для небольших помещений. При необходимости он может комплектоваться защитной решёткой квадратной формы. Сабвуферы NV-SUBIW8 и NV-SUBIWDUAL8 (последний – с двумя динамиками) – большего размера и предназначены для встраивания в стену. Закрытые корпуса сделаны из МДФ, грили – круглый и прямоугольный. Для каждой модели разработан соответствующий усилитель: NV-SUBAMP100-xx (мощностью 100 Вт), NV-SUBAMP200-xx (200 Вт) и NV-SUBAMP500-xx (500 Вт); к каждому усилителю можно подключить один или два сабвуфера. Усилители можно подключить к большинству современных ресиверов, используя входные стерео разъёмы LFE/RCA; подключение осуществляется автоматически при появлении сигнала. Встраиваемый в стену NV-SUBAMP100-xx может питать беспроводной ресивер; у рэковых моделей NV-SUBAMP200-xx и NV-SUBAMP500-xx имеются триггерные выходы и входы (12 В DC) – это обеспечивает возможность управления усилителями с помощью устройств сторонних производителей (и наоборот) – и ИК вход. Помимо трёхполосного эквалайзера (все модели), NV-SUBAMP500-xx оснащён встроенным цифровым сигнальным процессором и навигационным дисплеем.