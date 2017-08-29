29.08.2017 14:33

Видеопроекторы ViewSonic новой серии PA5 предназначены для получения больших изображений в небольших аудиториях и конференц-залах, в том числе в помещениях с высоким уровнем освещённости. Яркость проекторов – до 3600 люмен, срок службы лампы увеличен в среднем до 15 000 часов.

Проекторы серии PA5 имеют разрешения SVGA, XGA и WXGA. Благодаря более высокой яркости и коэффициенту контрастности 22 000:1 изображения получаются яркими и четкими даже в хорошо освещённых помещениях. Благодаря использованию технологии ViewSonic SuperColor видеопроекторы воспроизводят более широкий цветовой диапазон: цвета остаются реалистичными и точными и при свете, и в темноте.