ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Конференция новые AV-горизонты

Компания приглашает партнеров и коллег присоединиться к путешествию к вершинам индустрии proAV! 8...

Конкурс "Виниловое лето"

AVREPORT.ru объявляет о начале нового летнего конкурса! Приглашаем к участию всех любителей винила...

Куда пойти в августе?

Предлагаем август провести с пользой для души и тела, для этого мы подобрали интересные и необычные...

Новая серия видеопроекторов PA5 от ViewSonic


29.08.2017 14:33

 

 

Видеопроекторы ViewSonic новой серии PA5 предназначены для получения больших изображений в небольших аудиториях и конференц-залах, в том числе в помещениях с высоким уровнем освещённости. Яркость проекторов – до 3600 люмен, срок службы лампы увеличен в среднем до 15 000 часов.

 

Проекторы серии PA5 имеют разрешения SVGA, XGA и WXGA. Благодаря более высокой яркости и коэффициенту контрастности 22 000:1 изображения получаются яркими и четкими даже в хорошо освещённых помещениях. Благодаря использованию технологии ViewSonic SuperColor видеопроекторы воспроизводят более широкий цветовой диапазон: цвета остаются реалистичными и точными и при свете, и в темноте.

 

Выбор режима работы лампы позволяет продлить срок её службы. При включённой опции «Энергосбережение» проектор при отсутствии входного сигнала автоматически переключится в режим Eco Mode и Super Eco. В последнем случае яркость проецируемого изображения снижается до 70%, продлевая срок службы лампы в среднем до 15 000 часов. Встроенный экранный таймер помогает управлять временем презентации: при достижении определенного времени проектор подаст звуковой сигнал.

Связанные новости:
 ViewSonic: эффективное обучение с проектором PS750W - 25.07.2017 09:00
 «Лазерный Мир» – новый официальный дистрибьютор ViewSonic в России  - 16.05.2017 11:00
 ViewSonic поможет работать с большей эффективностью - 13.02.2017 17:36
 Проекторы ViewSonic для инсталляционных задач  - 09.08.2016 12:00
 Общее и разное трех проекторах серии LightStream компании ViewSonic - 12.04.2016 10:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2017 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007