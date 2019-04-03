Новая штаб-квартира CEDIA – к 30-летию Ассоциации

03.04.2019 15:12 28 марта в Индианаполисе состоялось торжественное открытие нового здания штаб-квартиры CEDIA – организации, объединяющей профессиональных инсталляторов и интеграторов со всего мира. Переезд сотрудников на новое место работы состоялся в юбилейный для ассоциации год – она была создана 30 лет назад. Новый «дом» CEDIA – это офисы, учебный центр, оборудованный по последнему слову техники, а также большой демонстрационный комплекс, в котором можно увидеть в действии множество современных решений по домашней автоматизации. Мы уже писали о том, что в оборудовании помещений штаб-квартиры приняли участие компании Trinnov Audio и Procella Audio: их продукция была выбрана для создания референсного домашнего кинозала. Ассоциацию поддержали и другие известные производители инсталляционного оборудования, в том числе Barco, Control4, Crestron, Draper, Epson, Fortress Seating, Lutron и Ketra Lighting, Kordz, Legrand, Luxul, Samsung, Shure, Sonance, Sonos, Stewart Filmscreen, Triad. На торжественной церемонии открытия Председатель совета директоров CEDIA Дэйв Хамфрис (Dave Humphries) сказал, что новая штаб-квартира – это «свидетельство того, как далеко продвинулась отрасль [технологий домашней автоматизации]. В этом здании есть… энергия, которая исходит от людей, ежедневно участвующих в продвижении инновационных решений. Вы чувствуете это, как только входите внутрь». Связанные новости: CEDIA выбирает Trinnov и Procella - 11.03.2019 12:35 ISE 2019: деловая программа - 31.01.2019 17:00 CEDIA 2018: тренды года - 25.09.2018 08:00 Вернуться к списку новостей