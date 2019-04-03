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Новая штаб-квартира CEDIA – к 30-летию Ассоциации


03.04.2019 15:12

 

 

28 марта в Индианаполисе состоялось торжественное открытие нового здания штаб-квартиры CEDIA – организации, объединяющей профессиональных инсталляторов и интеграторов со всего мира. Переезд сотрудников на новое место работы состоялся в юбилейный для ассоциации год – она была создана 30 лет назад.

 

Новый «дом» CEDIA – это офисы, учебный центр, оборудованный по последнему слову техники, а также большой демонстрационный комплекс, в котором можно увидеть в действии множество современных решений по домашней автоматизации.

 

Мы уже писали о том, что в оборудовании помещений штаб-квартиры приняли участие компании Trinnov Audio и Procella Audio: их продукция была выбрана для создания референсного домашнего кинозала. Ассоциацию поддержали и другие известные производители инсталляционного оборудования, в том числе Barco, Control4, Crestron, Draper, Epson, Fortress Seating, Lutron и Ketra Lighting, Kordz, Legrand, Luxul, Samsung, Shure, Sonance, Sonos, Stewart Filmscreen, Triad. 

 

На торжественной церемонии открытия Председатель совета директоров CEDIA Дэйв Хамфрис (Dave Humphries) сказал, что новая штаб-квартира – это «свидетельство того, как далеко продвинулась отрасль [технологий домашней автоматизации]. В этом здании есть… энергия, которая исходит от людей, ежедневно участвующих в продвижении инновационных решений. Вы чувствуете это, как только входите внутрь».

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