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Новая стойка Bell’O для ТВ 70”


01.04.2019 07:00

 

 

Стойка Bell’O для телевизоров с диагональю до 70 дюймов – ещё одно свидетельство того, что специализированная мебель для аудио и видео компонентов может быть дизайнерским аксессуаром, способным украсить любой интерьер.

 

Отличительная особенность модели TC63-7914-C248 – боковые панели, выполненные из специально обработанной фанеры. Фанерные листы толщиной 20 мм переплетены и изогнуты; конструкция не имеет дверок и потому производит впечатление лёгкости и воздушности – она не загромождает пространство, даже если установлена не у стены, а в центре помещения, а установленные электронные устройства не нуждаются в дополнительном охлаждении и вентиляции. Благодаря тому, что внутри тумбы нет вертикальных перегородок, она идеально подходит для размещения больших саундбаров или громкоговорителей центрального канала.

 

Каркас стойки сделан из металла чёрного цвета, полки – из дымчатого закалённого стекла. Тумба отделана натуральным древесным шпоном цвета Meridian Cherry. Максимальная нагрузка на верхнюю панель – 47 кг.  Фирменная система укладки соединительных кабелейCMS (Cable Management System) позволяет полностью скрыть все провода, которыми подключены аудио-видео компоненты. Размеры стойки: ширина 160 см, глубина 49,5 см, высота 50,8 см.

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