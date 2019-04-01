Стойка Bell’O для телевизоров с диагональю до 70 дюймов – ещё одно свидетельство того, что специализированная мебель для аудио и видео компонентов может быть дизайнерским аксессуаром, способным украсить любой интерьер.

Отличительная особенность модели TC63-7914-C248 – боковые панели, выполненные из специально обработанной фанеры. Фанерные листы толщиной 20 мм переплетены и изогнуты; конструкция не имеет дверок и потому производит впечатление лёгкости и воздушности – она не загромождает пространство, даже если установлена не у стены, а в центре помещения, а установленные электронные устройства не нуждаются в дополнительном охлаждении и вентиляции. Благодаря тому, что внутри тумбы нет вертикальных перегородок, она идеально подходит для размещения больших саундбаров или громкоговорителей центрального канала.