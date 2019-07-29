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Новая выставка custom install


29.07.2019 11:00

 

 

В 2020 году Лондон «обзаведётся» собственной выставкой для инсталляторов домашних аудио-видео систем. UKCI20 (The United Kingdom Custom Install Show) пройдёт с 20 по 21 октября.

 

К участию приглашаются производители и дистрибьюторы продуктов и решений для «умного дома» и домашних кинозалов, систем безопасности и освещения. На сегодня уже  определены освновные разделы выставки. Помимо вышеперечисленных категорий, особое внимание будет уделено акустическому дизайну, электронным компонентам класса  High-End, системам распределения аудио и видео сигнала и пр.

 

Организаторы UKCI считают, что одним из преимуществ новой выставки станут даты её проведения: посетители увидят самые последние новинки, которые незадолго до того будут впервые представлены профессионалам и рядовым потребителям на другом специализированном мероприятии, выставке CEDIA Expo. Чтобы привлечь участников, от состава и количества которых будет зависеть успех первого лондонского custom install шоу, а также добиться внимания потенциальных посетителей, организаторы обещают им бесплатные парковку, чай и кофе.

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