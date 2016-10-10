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Новейшая история «Нота+»


10.10.2016 12:00

 

 

Все эти годы салон «Нота+» дарил своим клиентам радость приобщения к миру настоящего Hi-Fi и High End, качественной музыки и домашнего кино. Салон на Большой Ордынке 50 пропитался духом аудиофилии и меломании, стал культовым для любого ценителя качественного звука и бескомпромиссной аудио техники, а место смело можно назвать намоленным.

Сотрудники «Нота+» постоянно следили за развитием новых аудио-видео форматов и предлагали клиентам самые совершенные образцы техники, день за днем, развиваясь в соответствии с изменениями мира вокруг. Однако пришло время вновь сделать шаг вперед, чтобы радовать прекрасной музыкой на превосходной аппаратуре на новом, еще более высоком уровне.

Итак, мы рады сообщить об открытии нового салона со старым именем и дружным, сплоченным коллективом, но по новому адресу! С 10-го октября 2016 года «Нота+» гостеприимно раскрывает двери по адресу: Казанском переулке дом 2-4 рядом с посольством Франции. Это совсем недалеко от прежнего адреса, буквально в 10 минутах неторопливой прогулки.

Интернет заказы по прежнему можно размещать на сайте www.nota.ru и по электронной почте (info@nota.ru и e-shop@nota.ru). Телефоны также останутся прежними!

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