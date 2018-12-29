Новинка Koss
Новая модель в ассортименте Koss – внутриканальные наушники QZBuds с функцией гарнитуры с шумоподавлением.
Наушниками удобно пользоваться: они оснащены микрофоном и пультом дистанционного управления, с помощью которого можно отвечать на входящие звонки и завершать вызовы, переключать треки, регулировать громкость без необходимости брать в руки телефон. Там же, на пульте управления, расположена кнопка, которая активирует режим Monitor Mode – он позволяет услышать, что происходит вокруг, не снимая наушники.
В комплект поставки входят пять пар амбушюр. Три из них сделаны из мягкого силикона и представлены в трёх размерах (S, M, L); две – из пенного материала, похожего на то, из которого изготавливают беруши (размеры M и L). Также в комплекте – защитный чехол и переходник для бортовых медиасистем.
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