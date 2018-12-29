29.12.2018 07:00

Новая модель в ассортименте Koss – внутриканальные наушники QZBuds с функцией гарнитуры с шумоподавлением.

Наушниками удобно пользоваться: они оснащены микрофоном и пультом дистанционного управления, с помощью которого можно отвечать на входящие звонки и завершать вызовы, переключать треки, регулировать громкость без необходимости брать в руки телефон. Там же, на пульте управления, расположена кнопка, которая активирует режим Monitor Mode – он позволяет услышать, что происходит вокруг, не снимая наушники.