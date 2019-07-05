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Новинка RTI: пульт T4x


05.07.2019 07:00

 

 

Компания RTI объявила о начале продаж нового флагманского пульта управления T4x с четырёхдюймовым сенсорным емкостным дисплеем. В России новинка появится во второй половине июля 2019 года.

 

Помимо жидкокристаллического экрана высокого разрешения (480x800), который можно кастомизировать под нужды пользователя, пульт оснащён комплектом из двадцати жёстких назначаемых/программируемых кнопок для часто используемых функций и сенсором касания (когда пользователь берёт пульт в руки, подсветка включается автоматически, а само устройство остаётся в активном состоянии). Также «на борту» имеется Wi-Fi, два радиоканала (433 МГц  и 2,4 ГГц Zigbee), интегрированный  беспроводной Ethernet 802.11 b/g/n, позволяющий просматривать видео MJPEG, обновлять программное обеспечение и пр.

 

В комплект входит литий-ионный аккумулятор и док-станция. Энергонезависимая флэш-память сохраняет конфигурацию системы даже при отсутствии питания. Рекомендуемая розничная цена новинки в России составляет 94 тысячи рублей.

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