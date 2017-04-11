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Hi-Fi & High End Show 2017

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Новинки Acoustic Energy – на выставке Hi-Fi & High End Show 2017


11.04.2017 12:00

 

 

Британская Acoustic Energy в 2017 году отмечает своё тридцатилетие. К юбилею компания подготовила несколько новинок, которые можно будет увидеть на московской выставке Hi-Fi & High End Show 2017.

 

Об одной, акустической системе AE1 Active, мы уже писали. В этой модели сочетаются традиции легендарных AE1 Classic и студийных мониторов AE Professional. Каждый динамик работает от собственного 50-ваттного усилителя класса АВ. Питание тоже «аналоговое» — от линейного источника с сетевым трансформатором. 

 

Появление новой серии акустических систем Аcoustic Energy 100 предусматривает реинкарнацию самой популярной модели из ассортимента английского бренда – напольной AE109, разработанной ещё в 1995 году. 

 

Наконец, ещё одна новинка – лаконичная алюминиевая Bluetooth-колонка BT2 с традиционно высоким для Аcoustic Energy качеством звука. 

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