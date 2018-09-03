Новинки формата 8К от JVC

03.09.2018 08:00 Новинка в модельном ряду JVC – кинотеатральный проектор DLA-NX9 с разрешением 8К. Кроме DLA-NX9, ассортимент JVC пополнился моделями DLA-N5 и DLA-N7 с новейшей 4К-матрицей D-ILA. Применяемая в DLA-NX9 технология e-shift, собственная разработка компании JVC, способна удвоить разрешение путём смещения пикселей по диагонали на 0,5 пикселя. Она обеспечивает гораздо более высокое разрешение по сравнению с 4K и создаёт абсолютно реалистичное изображение даже на больших экранах. Проектор DLA-N7 с матрицей 4096х2160 может «похвастаться» отличной цветопередачей и исключительной точностью в отображении деталей оригинального видеоряда. «Младшая» 4К-модель DLA-N5 отличается не только впечатляющими характеристиками, но и относительно демократичной ценой. Все новинки совместимы с технологией HDR; функция Auto Tone Mapping автоматически задаёт настройки для оптимального качества изображения в формате HDR10. Технология Clear Motion Drive поддерживает сигнал в формате 4K60P (4:4:4). Коэффициент натуральной контрастности 100000:1 (DLA-NX9) соответствует значению коэффициента динамической контрастности 1000000:1. Для модели DLA-N7 Native коэффициент составляет 80000:1 (Dynamic 800000:1), для DLA-N5 – 40000:1 (Dynamic 400000:1). Новые модели появятся в продаже осенью 2018 года. Связанные новости: Итоги премии Top High End 2018 - 16.04.2018 12:00 JVC D-ILA: двадцать лет спустя - 12.10.2017 14:12 Digis: лучший кинотеатр – домашний! - 04.05.2017 11:00 Вернуться к списку новостей