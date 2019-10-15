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Новинки Integrated Systems Russia 2019 и Hi-Tech Building 2019


15.10.2019 07:00

 

 

С 23 по 25 октября в московском Экспоцентре в павильоне «Форум» пройдут выставки Integrated Systems Russia 2019 и Hi-Tech Building 2019. На двух площадках, посвящённых профессиональному аудио, видео и «умным» домам, будут представлены новейшие встраиваемые решения для домашних инсталляций.

 

Одно из них покажет компания Armada Sound. Две новые серии инсталляционной акустики Palladio от итальянского бренда Sonus Faber, Level 5 и Level 6 – это встраиваемые в стены и потолок колонки с необычным дизайном и звуком, не уступающим традиционной корпусной акустике.

 

CI Group представит продукцию израильской компании Vitrea, сенсорные проводные и беспроводные выключатели сегмента «премиум», диммеры, термостаты и пр.; встраиваемые акустические системы с усилителем, стримингом и функцией мультирум LitheAudio (Англия); а также громкоговорители компании SpeakerCraft (США), «родоначальника» встраиваемой акустики.

 

На стенде Focus Group, эксклюзивного дистрибьютора Origin Acoustics, посетители увидят несколько линеек акустических систем, от встраиваемых в потолок Director до колонок для улицы и экстремальных погодных условий. Громкоговорители для домашнего кинотеатра класса High End – модели серии Composer; для кинозалов премиум-класса компания-производитель рекомендует серию Marquee. Origin Acoustics является OEM-производителем для многих известных брендов, в том числе Bang&Olufsen, поэтому вниманию специалистов и любителей будут представлены компоненты и этой торговой марки.

 

Посетить выставки Integrated Systems Russia 2019 и Hi-Tech Building 2019 можно бесплатно. Для этого необходимо пройти предварительную регистрацию.

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