25.10.2017 15:35

В России появились в продаже топовые Bluetooth-наушники DSR7BT и ATH-DSR9BT японского бренда Audio-Technica.

Инновационная система Pure Digital Drive и цифро-аналоговые драйверы True Motion обеспечивают натуральный, сбалансированный звук и позволяют передать его тончайшие оттенки. Снизить нежелательные резонансы удалось благодаря использованию двуслойной изоляции, разделяющей электрическую и акустическую части.

Наушники поддерживают аудио высокого разрешения при подключении по USB, а также кодеки aptX HD, aptX, AAC и SBC. Диапазон частот: 5 Гц – 40 кГц (DSR7BT) и 5 Гц – 45 кГц (ATH DSR9BT); максимальная входная мощность 1,5 Вт.