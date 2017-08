Домашняя техника Новинки из Японии: кабель Acoustic Revive Analog 1.2 Triple C FM

23.08.2017 10:45 Продукция японской компании Acoustic Revive – непременный атрибут студий звукозаписи аудифильского класса, как в Японии и США, так и в Европе. Одна из новейших разработок японских конструкторов – фоно кабель из инновационной меди PC Triple C, Acoustic Revive Analog 1.2 Triple C FM. Длина кабеля – 1,2 метра. Кабель выполнен в виде двойного моно, с двумя независимыми проводами, объединенными в разъемах 5 PIN DIN. Выпускаются четыре версии данного кабеля: с входным разъемом 5 PIN DIN и выходными 2RCA, 2XLR, угловыми DIN L-RCA и угловыми Din L-XLR разъемами. Все модификации состоят из проводников, изготовленных из сверхчистой меди PC Triple C, с минимально возможными потерями при передаче сигнала. Использование параллельной двухжильной технологии вместо общепринятой коаксиальной позволило снизить эффект намагничиваемости холодного проводника и добиться правильной фазовой характеристики. В качестве защитного экрана вместо сетки используется монолитная медная фольга и специальный фирменный карбоновый чулок. Разъёмы выточены из медных монолитных сплавов меди, контактная группа – из чистого серебра, покрытого родием. Они подвергаются криогенной обработке при температуре минус 196 градусов Цельсия. Пятипиновые разъёмы – от японской компании Furutech, премиального сегмента CF. Связанные новости: Межблочные кабели Acoustic Revive - 22.03.2017 18:54 Кабели для наушников Acoustic Revive RHC-2.5HE - 05.12.2016 12:00 Вернуться к списку новостей