14.09.2018 13:45

В числе прочих решений, представленных компанией Monitor Audio на выставке CEDIA 2018 – архитектурная акустика Vecta V240-LV для распределённых сетей 70/100 В и последовательного подключения нескольких громкоговорителей. Новая модель расширяет возможности использования продукции бренда в коммерческих инсталляциях.

Колонки можно использовать там, где установка акустических систем любых других моделей была бы затруднена. Новинка подходит как для домашнего применения, так и для общественных помещений. Громкоговоритель можно расположить на стене в вертикальном или горизонтальном положении, на стыке стен и потолка или в углу. Четыре колонки можно объединить в кластер и использовать в подвесном варианте.

Благодаря классу защиты IP55, V240-LV не боится воздействия влаги и пыли и может использоваться в экстремальных условиях. Двойные четырёхдюймовые металлокерамические драйверы C-CAM и дюймовый купольный твитер создают контролируемое звуковое поле; при этом, даже если колонки установлены под потолком или в углу, потолочные и настенные отражения минимальны.