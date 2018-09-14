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Новинки Monitor Audio: Vecta V240-LV


14.09.2018 13:45

 

 

В числе прочих решений, представленных компанией Monitor Audio на выставке CEDIA 2018 – архитектурная акустика Vecta V240-LV для распределённых сетей 70/100 В и последовательного подключения нескольких громкоговорителей. Новая модель расширяет возможности использования продукции бренда в коммерческих инсталляциях.

 

Колонки  можно использовать там, где установка акустических систем любых других моделей была бы затруднена. Новинка подходит как для домашнего применения, так и для общественных помещений. Громкоговоритель можно расположить на стене в вертикальном или горизонтальном положении, на стыке стен и потолка или в углу. Четыре колонки можно объединить в кластер и использовать в подвесном варианте.

 

Благодаря классу защиты IP55, V240-LV не боится воздействия влаги и пыли и может использоваться в экстремальных условиях. Двойные четырёхдюймовые металлокерамические драйверы C-CAM и дюймовый купольный твитер создают контролируемое звуковое поле; при этом, даже если колонки установлены под потолком или в углу, потолочные и настенные отражения минимальны. 

 

После установки специального кронштейна (не входит в комплект поставки) динамик легко занимает нужное положение и закрепляется одним винтом. Колонка автоматически подключается к электросети; дополнительным преимуществом является отсутствие проводов.

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