23.01.2019 10:11

Стенд, демонстрирующий новинки Optoma, станет самым большим за всю историю участия бренда в выставке. Компания покажет революционную серию дисплеев QUAD LED, профессиональные и потребительские 4K UHD проекторы, интерактивные панели (IFPD) и аудиопродукцию.

Любителям смотреть кино, не выходя из дома, Optoma предлагает два домашних проектора 4K UHD: светодиодный UHL55 и лазерную ультракороткофокусную новинку для домашнего кинотеатра UHZ65UST. Проектор оснащён встроенной аудио системой Optoma NuForce и может управляться голосом благодаря интеллектуальными ассистенту Alexa. UHL55 также поддерживает возможность голосового управления Alexa, совместим с HDR, имеет встроенные динамики, поддержкой HDCP 2.2 и несколько вариантов подключения, в том числе WiFi и Bluetooth.

ZK1050 – новый флагманский лазерный проектор DuraCore 4K UHD. Optoma везёт в Амстердам четыре таких устройства, которые позволят создать пятиметровую панорамную «картинку». Используемая в этих проекторах технология MCL (многоцветный лазер) является новинкой линейки DuraCore: источник света имеет более длительным сроком службы и независимую сертификацию IP-защиты от пыли.

На стенде Optoma свои способности смогут проверить геймеры: к их услугам – компьютеры с новейшей видео-картой от nVidia RTX2080 Ti с технологией “Ray tracing”, работающая в разрешении 4К, и проекторы 4K UHD на базе одночиповой DLP матрицы, лазерный ZK750 DuraCore с яркостью 7000 лм и несколькими сменными линзами и 4K550ST с короткофокусным объективом.