ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Регистрация на Hi-Fi & High End Show 2018

Найди свой идеальный звук – таков лейтмотив 23-й по счету ежегодной выставки аудио и...

Регистрация ISE 2018

Integrated Systems Europe - крупнейшая в мире выставка, посвященная AV-оборудованию и системной...

Всепогодные новинки Peerless-AV на ISR 2017

Впервые за пределами США компания представит всепогодный UHD телевизор UV492 из серии UltraView™....

Новинки Optoma на выставке ISE 2019


23.01.2019 10:11

 

 

Стенд, демонстрирующий новинки Optoma, станет самым большим за всю историю участия бренда в выставке. Компания покажет революционную серию дисплеев QUAD LED, профессиональные и потребительские 4K UHD проекторы, интерактивные панели (IFPD) и аудиопродукцию.

 

Любителям смотреть кино, не выходя из дома, Optoma предлагает два домашних проектора 4K UHD: светодиодный UHL55 и лазерную ультракороткофокусную новинку для домашнего кинотеатра UHZ65UST. Проектор  оснащён встроенной аудио системой Optoma NuForce и может управляться голосом благодаря интеллектуальными ассистенту Alexa. UHL55 также поддерживает возможность голосового управления Alexa, совместим с HDR, имеет встроенные динамики, поддержкой HDCP 2.2 и несколько вариантов подключения, в том числе WiFi и Bluetooth.

 

ZK1050 – новый флагманский лазерный проектор DuraCore 4K UHD. Optoma везёт в Амстердам четыре таких устройства, которые позволят создать пятиметровую панорамную «картинку». Используемая в этих проекторах технология MCL (многоцветный лазер) является новинкой линейки DuraCore: источник света имеет более длительным сроком службы и независимую сертификацию IP-защиты от пыли.

 

На стенде Optoma свои способности смогут проверить геймеры: к их услугам – компьютеры с новейшей видео-картой от nVidia RTX2080 Ti с технологией “Ray tracing”, работающая в разрешении 4К, и проекторы 4K UHD на базе одночиповой DLP матрицы, лазерный ZK750 DuraCore с яркостью 7000 лм и несколькими сменными линзами и 4K550ST с короткофокусным объективом.

 

В числе новейших разработок для корпоративного сектора: ультракороткофокусный лазерный Full HD 1080p DuraCore ZH420UST (4000 лм), рассчитанный на 30000 часов работы ZH506 с вертикальным оптическим сдвигом (5000 лм), проецирующий на 360° универсальный ZH550T (5500 лм), а также компактная документ-камера DC455 с разрешением до 4K UHD, 13-мегапиксельной камерой и 8-кратным оптическим зумом.

Связанные новости:
 NEMOSKVA, а Санкт-Петербург…  - 21.11.2018 12:15
 Новые профессиональные 4K Ultra HD проекторы Optoma - 01.11.2018 17:56
 Optoma UHL55: кино на завтрак - 23.10.2018 09:30
 Карманный проектор с аккумулятором Optoma LV130  - 19.10.2018 08:00
 Ультрапортативный светодиодный проектор Optoma ML1050ST+  - 04.10.2018 07:00
 Ультракороткофокусный проектор Optoma HZ45UST - 11.09.2018 11:30
 Домашний Full HD проектор Optoma HD27LV - 27.06.2018 08:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2019 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007