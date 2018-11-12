12.11.2018 17:40

В ассортименте компании HiFi Man появились три новые модели наушников: планарные Ananda и Susvara и электростатические Shangri-La Jr.

Ультратонкие планарные драйверы Ananda обладают невероятной подвижностью, благодаря чему наушники имеют высокую чувствительность. Их можно использовать практически с любым смартфоном или портативным плеером. Чашки наушников имеют ассиметричную форму, повторяющую форму ушной раковины. В комплекте поставки входит усовершенствованный коннектор типа jack 3,5 мм.

Особенность флагманской планарной модели Susvara – сложная конструкция акустически прозрачного стелс-магнита, впервые используемая в наушниках HiFiMan. Очень тонкая диафрагма уменьшает искажения и обеспечивает отличную динамику. Диапазон частот Susvara – 6 Гц – 75 кГц, чувствительность 83 дБ.