ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Регистрация на Hi-Fi & High End Show 2018

Найди свой идеальный звук – таков лейтмотив 23-й по счету ежегодной выставки аудио и...

Регистрация ISE 2018

Integrated Systems Europe - крупнейшая в мире выставка, посвященная AV-оборудованию и системной...

Всепогодные новинки Peerless-AV на ISR 2017

Впервые за пределами США компания представит всепогодный UHD телевизор UV492 из серии UltraView™....

Новинки от HiFi Man


12.11.2018 17:40

 

 

В ассортименте компании HiFi Man появились три новые модели наушников: планарные Ananda и Susvara и электростатические Shangri-La Jr.

 

Ультратонкие планарные драйверы Ananda обладают невероятной подвижностью, благодаря чему наушники имеют высокую чувствительность. Их можно использовать практически с любым смартфоном или портативным плеером. Чашки наушников имеют ассиметричную форму, повторяющую форму ушной раковины. В комплекте поставки входит усовершенствованный коннектор типа jack 3,5 мм. 

 

Особенность флагманской планарной модели Susvara – сложная конструкция акустически прозрачного стелс-магнита, впервые используемая в наушниках HiFiMan. Очень тонкая диафрагма уменьшает искажения и обеспечивает отличную динамику. Диапазон частот Susvara – 6 Гц – 75 кГц, чувствительность 83 дБ.

 

Электростатические Shangri-La Jr имеют собственный ламповый усилитель, разработанный специально для этой модели наушников. Драйвер толщиной менее 0,01 мм создан с использованием нано-технологий; конструкторам удалось избавиться практически от всех искажений при передаче звука. Диафрагма с покрытием из наночастиц способна работать в широчайшем диапазоне частот, от 7 Гц до 120 кГц. 

Связанные новости:
 Приложение True-Fi: поддержка 150 моделей наушников - 18.06.2018 14:40
 HiFiMan: новые модели наушников RE2000 и RE800  - 13.06.2017 10:00
 Hi-Fi-плеер высокого класса HiFiMAN HM-802u - 15.07.2016 12:00
 Гибридный усилитель HiFiMAN EF-2C - 07.07.2016 10:00
 Планарные наушники HiFiMAN - 17.02.2016 17:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2018 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007