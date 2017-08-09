Новинки от LG: компактная FJ1 и молодёжная FJ3
Компания LG Electronics (LG) представила две новые аудиосистемы. Напольная FJ1 – это стильный дизайн, поддержка Bluetooth, FM-радио и широкие возможности подключения различных устройств. Переносная модель FJ3 оснащена функцией караоке с различными эффектами и имеет встроенный аккумулятор для работы на природе.
Компактная акустическая система LG FJ1 выполнена в классическом стиле. К ней можно одновременно подключить по Bluetooth до двух мобильных устройств. Разъём USB обеспечивает проигрывание музыки напрямую с USB-носителя. Также возможно подключение внешних устройств при помощи разъёмов Aux In и Portable In. Колонка оснащена хорош читаемой светодиодной панелью, на которой отображается жанр прослушиваемой музыки. которую вы слушаете в данный момент: популярная, классическая, рок, джаз.
Переносная модель LG FJ3 внешне похожа на небольшой чемодан – у неё есть складная ручка и колесики на корпусе. Благодаря встроенному аккумулятору слушать музыку можно до 15 часов без подзарядки. Корпус защищает аудиосистему от влаги и брызг (коэффициент защиты IPX4). Новинка имеет функцию караоке с 18 вокальными эффектами. Требуемый режим эквалайзера – Standard («стандартный»), Pop («поп-музыка»), Classic («классика»), Rock («рок-музыка»), Jazz («джаз») или BassBlast («мощные басы») – выбирается на ЖК-панели. Для подключения к LG FJ3 смартфона, планшета или ноутбука можно использовать USB-разъём, линейный вход или Bluetooth.
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