09.08.2017 19:00

Компания LG Electronics (LG) представила две новые аудиосистемы. Напольная FJ1 – это стильный дизайн, поддержка Bluetooth, FM-радио и широкие возможности подключения различных устройств. Переносная модель FJ3 оснащена функцией караоке с различными эффектами и имеет встроенный аккумулятор для работы на природе.

Компактная акустическая система LG FJ1 выполнена в классическом стиле. К ней можно одновременно подключить по Bluetooth до двух мобильных устройств. Разъём USB обеспечивает проигрывание музыки напрямую с USB-носителя. Также возможно подключение внешних устройств при помощи разъёмов Aux In и Portable In. Колонка оснащена хорош читаемой светодиодной панелью, на которой отображается жанр прослушиваемой музыки. которую вы слушаете в данный момент: популярная, классическая, рок, джаз.