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Новинки Pioneer: беспроводная система FAYOLA и колонки MRX


11.05.2017 17:30

 

 

Компания Pioneer представила новые беспроводные колонки MRX-3 и MRX-5 и беспроводную музыкальную систему FAYOLA. 

 

Беспроводная система FAYOLA FS-W40 и FS-W50 представляет собой совершенно новую концепцию воспроизведения аудио. При подключении к Wi-Fi она передаёт звук в высоком разрешении с разрядностью 24 бита или несжатые многоканальные аудиодорожки фильмов. Медиацентр распознаёт многоканальный звук Blu-ray-дисков и видеосервисов и автоматически настраивает его под имеющиеся колонки. FAYOLA способна передавать видеосигналы 4К/60р/4:4:4/24 бита с поддержкой HDR; может масштабировать обычный HD-контент (например, Blu-ray) до 4К  и поддерживает возможность получения звука напрямую от телевизора через ARC.

 

Корпус медиацентра FAYOLA выполнен из алюминия и напоминающего керамику пластика. В этом же стиле выполнены активные беспроводные стереоколонки, поставляемые в комплекте. Единственный провод, который потребуется системе для работы – кабель питания. 

 

При необходимости к системе FS-W40 можно добавить беспроводной сабвуфер FS-SW40; в системе FS-W50 сабвуфер входит в комплект поставки. Для получения объёмного звучания потребуется ещё одна пара дополнительных колонок FS-S40. без необходимости прокладки кабелей в комнате. Управление осуществляется с помощью входящего в комплект поставки пульта или мобильного приложения PioneerRemote для iPad, iPhone и Android. 

 

Системы FAYOLA выпускаются в белом и титановом цветах. Рекомендованная розничная цена: 97990 рублей за модель FS-W40, 134990 рублей – FS-W50.

 

Благодаря технологии FireConnect™, беспроводные акустические системы MRX-3 и MRX-5 синхронно проигрывают музыку во всех помещениях. Колонки поддерживают воспроизведение контента из стриминговых сервисов, включая Spotify, Deezer и Tidal, локальных медиасерверов и интернет-радио TuneIn. Композиции также можно передавать на колонки со смартфона или планшета благодаря встроенной поддержке Bluetooth и Chromecast. Обе модели можно использовать с беспроводной системой FAYOLA.

 

Обе модели оснащены двумя  вуферами 77 мм и твитерами 28 мм. Для более объёмного звучания их можно подключить попарно в режиме стерео посредством FireConnect и Wi-Fi-соединения. У модели MRX-5 имеется встроенная литий-ионная батарея. Новинки выпускаются в белом и чёрном цвете. Рекомендованная розничная цена: MRX-3 - 23990 рублей, MRX-5 - 27990 рублей.

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