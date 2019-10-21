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Новинки Sennheiser на выставке ISR 2019


21.10.2019 12:04

 

 

В нынешнем году постоянный участник выставки Integrated Systems Russia компания Sennheiser представит посетителям своего стенда ряд новинок, предназначенных для сегмента бизнес-коммуникаций – оборудование для совещаний, в том числе с участниками, находящимися в разных странах, телефонных конференций в мобильных офисах, и пр. Напоминм, выставка пройдёт с 23 по 25 октября в ЦВК «Экспоцентр».

 

Одна из таких новинок – потолочный микрофон TeamConnect Ceiling 2, решение, которое полностью адаптируется к требованиям и условиям помещения. Система имеет 28 встроенных микрофонов, с помощью которых автоматически обнаруживает выступающего и «отслеживает» его. Team Connect Ceiling 2 может работать с аналоговыми конференц-системами или интегрироваться в цифровые; управление и обслуживание осуществляется через IP-сеть. Потолочный микрофон поддерживает питание по Ethernet (PoE), первичная настройка выполняетcя за 20 минут.

 

Ещё одним экспонатом выставочного стенда Sennheiser Audio станет портативная беспроводная конференц-система на 12 или 24 участника TeamConnect Wireless. К ней можно подключить – по Bluetooth – смартфон, планшет или компьютер; альтернативный вариант – соединение USB или мини-джек. Четыре блока достаточно расставить на столе так, как удобно, поближе к участникам переговоров. Компактный кейс для переноски одновременно является и зарядной станцией.

 

Из других фирменных аудиорешений Sennheiser покажет спикерфоны и гарнитуры для колл-центров и офисов, систему ADN для пресс-конференций, пленарных заседаний или панельных дискуссий, которая обеспечивает максимальный уровень надёжности, стабильную работу и высокую разборчивость речи,  а также радиосистемы серии SpeechLine Digital Wireless. Благодаря широкому выбору микрофонных модулей и продуманному ассортименту аксессуаров с помощью беспроводных систем этой линейки можно легко построить многоканальные инсталляции – от небольшой переговорной с двумя беспроводными микрофонами до системы сложной конфигурации в нескольких зданиях (устройства, находящиеся в разных зданиях, дистанционно управляются из одной точки с помощью программного обеспечения Sennheiser Control Cockpit).

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