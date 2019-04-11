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Новинки Sennheiser и Neumann на Hi-Fi Show 2019


11.04.2019 12:36

 

 

На выставке Hi-Fi & High End Show 2019, открывшейся сегодня в московском выставочном комплексе «Крокус Экспо», компания-производитель студийных микрофонов Georg Neumann представляет свою первую  модель наушников.

 

Закрытые Neumann NDH 20 с охватывающими амбушюрами обеспечивают отличную шумоизоляцию, сбалансированное звучание и высокую детализацию. Наушники идеально подходят для мониторинга и микширования. 

 

Бренд Neumann входит в группу компаний Sennheiser, которая также покажет на выставке свою новую продукцию, в частности, модель HD 820. Это закрытые динамические наушники с кольцевыми преобразователями Sennheiser Ring Radiator и уникальными дефлекторами из Gorilla glass. Необычный материал позволяет рассмотреть внутреннее устройство преобразователя, а также повышают качество звучания, сводя до минимума влияние нежелательных резонансов. Звуковая картина HD 820 нетипична для моделей такого типа – она свойственная открытым наушникам, что делает новинку модельного ряда Sennheiser особенно интересной для аудиофилов.

 

В числе экспонатов, которые будут представлены на стенде компании – полноразмерные закрытые наушники Sennheiser PXC 550 Wireless, которые разработаны специально для тех, кто много путешествует; открытые охватывающие наушники для домашнего аудио Sennheiser HD 599, , полностью беспроводные внутриканальные наушники адиофильского уровня Sennheiser Momentum True Wireless и многое другое.

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