11.04.2019 12:36

На выставке Hi-Fi & High End Show 2019, открывшейся сегодня в московском выставочном комплексе «Крокус Экспо», компания-производитель студийных микрофонов Georg Neumann представляет свою первую модель наушников.

Закрытые Neumann NDH 20 с охватывающими амбушюрами обеспечивают отличную шумоизоляцию, сбалансированное звучание и высокую детализацию. Наушники идеально подходят для мониторинга и микширования.

Бренд Neumann входит в группу компаний Sennheiser, которая также покажет на выставке свою новую продукцию, в частности, модель HD 820. Это закрытые динамические наушники с кольцевыми преобразователями Sennheiser Ring Radiator и уникальными дефлекторами из Gorilla glass. Необычный материал позволяет рассмотреть внутреннее устройство преобразователя, а также повышают качество звучания, сводя до минимума влияние нежелательных резонансов. Звуковая картина HD 820 нетипична для моделей такого типа – она свойственная открытым наушникам, что делает новинку модельного ряда Sennheiser особенно интересной для аудиофилов.