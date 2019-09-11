Новинки Sony

11.09.2019 13:00

Sony представила сразу несколько портативных новинок, в том числе накладные наушники WH-H910N и наушники-вкладыши WI-1000XM2, а также два плеера: NW-A105 Walkman и NW-ZX500.



Накладные наушники WH-H910N и плеер NW-A105 Walkman дополняют друг друга благодаря сочетанию цветов. WH-H910N имеют увеличенный ресурс аккумулятора (до 35 часов) и улучшенную систему шумоподавления. Функция Adaptive Sound Control позволяет автоматически менять настройки звучания наушников в зависимости от обстановки. Новинка может управляться с помощью голосовых команд (Google Assistant и Amazon Alexa). Плеер NW-A105 Walkman поддерживает аудио высокого разрешения, DSD (11,2 Мгц / РСМ-преобразование) и РСМ (384кГц / 32 бита) и обеспечивает превосходное качество звучания. Непосредственно с устройства можно получить доступ к сервисам загрузки, сохранить аудио треки и прослушивать их, когда отсутствует подключение Wi-Fi. Плеер снабжён HD-дисплеем 3,6 дюйма и портом USB-Type-C; аккумулятор рассчитан на 26 часов автономной работы.



Наушники с шейным ободом WI-1000XM2 имеют конструкцию с наклонным дизайном звуковода. Они оснащены гибридной системой динамиков, состоящей из 9-мм динамического излучателя и арматурного излучателя. Встроенный шумоподавляющий HD-процессор QN1 наделен функциями 32-битной обработки аудиосигнала, цифро-аналогового преобразования и усиления, а система Digital Sound Enhancement Engine HX (DSEE HX) улучшает качество звука из сжатых форматов, включая MP3, приближая его к качеству аудио высокого разрешения.



Плеер NW-ZX500 создан на базе Android; он оснащён цифровым усилителем S-master HX, поддерживает Wi-Fi, форматы DSD Native (11,2 МГц) и РСМ (384 кГц / 32 бит), технологию DSEE HX. Имеется HD-дисплей 3,6 дюйма, дополненный сенсорной панелью, порт USB Type-C, разъём для карт microSD. Автономное время работы: до 20 часов.