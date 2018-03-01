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Новинки T+A elektroakustik


01.03.2018 11:40

 

 

В ассортименте T+A появились двухполосные мониторы Talis R 300. Как и в напольной версии, в R 300 в качестве основного материала для корпуса используется алюминий.

 

Конструкторам удалось создать чрезвычайно жёсткий корпус, имеющий большой внутренний объём при относительной компактности колонок. Для своих габаритов R 300 выдают весьма впечатляющий бас, нижняя граница заявлена от 35 Гц. Новые CЧ/НЧ-динамики диаметром 170 мм отличаются устойчивостью к высоким нагрузкам. СЧ-диапазон характеризуется отличной динамикой и детальностью. Высокочастотный 25-миллиметровый драйвер «дотягивается» до отметки 30 000 Гц; верха точные и быстрые, без каких-либо следов остроты или жёсткости. 

 

Номинальная мощность колонок – 140 Вт, музыкальная – 200 Вт, импеданс 4 Ом, диапазон частот 35–35000 Гц, чувствительность 85 дБ. Размеры Talis R 300 – 37 см х 21 см х 28 см, вес каждого монитора – 15 кг. Отделка корпуса: чёрный или серебристый шлифованный алюминий; специально для этой модели разработаны стойки LS 300. 

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