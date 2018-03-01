01.03.2018 11:40

В ассортименте T+A появились двухполосные мониторы Talis R 300. Как и в напольной версии, в R 300 в качестве основного материала для корпуса используется алюминий.

Конструкторам удалось создать чрезвычайно жёсткий корпус, имеющий большой внутренний объём при относительной компактности колонок. Для своих габаритов R 300 выдают весьма впечатляющий бас, нижняя граница заявлена от 35 Гц. Новые CЧ/НЧ-динамики диаметром 170 мм отличаются устойчивостью к высоким нагрузкам. СЧ-диапазон характеризуется отличной динамикой и детальностью. Высокочастотный 25-миллиметровый драйвер «дотягивается» до отметки 30 000 Гц; верха точные и быстрые, без каких-либо следов остроты или жёсткости.