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Новинки Theory Audio Design


16.09.2019 07:00

 

 

На прошедшей в США выставке CEDIA Expo 2019 компания Theory Audio Design, созданная владельцем бренда Pro Audio Technology Полом Хейлзом (Paul Hales), показала шесть новых моделей акустических систем и девятиканальный контроллер. Ожидается, что поставки новинок начнутся в октябре.

 

Разработки, о которых идёт речь – три саундбара (модели sb65, sb75 и sb85), предназначенные для использования с плоскими ТВ с диагональю 65, 75 и 85 дюймов, настенный «многофункциональный» громкоговоритель sb25 с двумя НЧ-динамиками 5,5”, два сабвуфера (sub12 и sub15), а также девятиканальный усилитель-контроллер ALC-1809. Последний задуман как ядро любой аудио системы и объединяет в себе несколько устройств: многоканальный цифровой сигнальный процессор (96 кГц/32-бит), усилитель для домашнего кинотеатра и систем распределённого звучания (мощность 1800 Вт), микшерный усилитель, устройство для управления низкочастотными сигналами…

 

Для демонстрации своих решений Theory Audio Design «собрала» на стенде демосистему 5.2.2 Dolby Atmos, в состав которой вошли саундбар sb75, четыре колонки sb25 (в качестве surround-каналов) и два 15-дюймовых сабвуфера sub15 – «под управлением» контроллера ALC-1809.

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