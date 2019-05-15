15.05.2019 14:00

Компания Sound United объявила о покупке подразделения домашнего аудио корпорации Onkyo. До сегодняшнего дня Sound United владела брендами Denon, Polk Audio, Marantz, Definitive Technology, HEOS, Classé и Boston Acoustics. Теперь этот перечень пополнили Onkyo, Pioneer, Pioneer Elite и Integra.

Подписанное предварительное соглашение позволит обеим компаниям как можно быстрее согласовать все условия сделки. Генеральным директором нового бизнес-объединения станет нынешний руководитель Sound United Кевин Даффи (Kevin Duffy). По его словам, «расширенный портфель брендов позволит обеспечить более высокое качество обслуживания потребителей и предложить им аудио-видео компоненты премиум-класса, полностью отвечающие потребностям современного пользователя». Инвестиции в новые бренды позволят Sound United всесторонне оптимизировать инновационную деятельность компании.