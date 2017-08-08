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Новое поглощение: Savant приобрёл активы Artison


08.08.2017 10:04

 

 

Компания Savant, являющаяся одним из лидеров рынка домашней автоматизации, объявила о приобретении активов Artison, производителя аудио продукции из США. 

 

Торговая марка Artison известна своими акустическими системами, в первую очередь предназначенными для использования с плоскими телевизионными дисплеями, а также встраиваемыми в стены. Поглощение позволит компании Savant использовать в своих будущих разработках богатый опыт инженеров Artison и принадлежащие акустическому бренду уникальные технологии.

 

Компания Artison была создана конструктором Кэри Кристи (Cary Christie) в 2003 году. Сам Кристи работает в звуковой индустрии много лет и еще в 1968 году стал со-основателем компании Infinity Systems Inc. 

 

Слияние открывает перед обеими компаниями перспективы дальнейшего роста. В частности, Savant предполагает в скором времени представить новые решения для люксового сегмента частного сектора и для коммерческого рынка. По мнению руководителей компании, спрос на премиальные системы развлечений для дома будет расти, и приобретение Artison даёт Savant возможность пополнить свой ассортимент высококачественной аудио продукцией.

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