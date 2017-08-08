Новое поглощение: Savant приобрёл активы Artison

08.08.2017 10:04 Компания Savant, являющаяся одним из лидеров рынка домашней автоматизации, объявила о приобретении активов Artison, производителя аудио продукции из США. Торговая марка Artison известна своими акустическими системами, в первую очередь предназначенными для использования с плоскими телевизионными дисплеями, а также встраиваемыми в стены. Поглощение позволит компании Savant использовать в своих будущих разработках богатый опыт инженеров Artison и принадлежащие акустическому бренду уникальные технологии. Компания Artison была создана конструктором Кэри Кристи (Cary Christie) в 2003 году. Сам Кристи работает в звуковой индустрии много лет и еще в 1968 году стал со-основателем компании Infinity Systems Inc. Слияние открывает перед обеими компаниями перспективы дальнейшего роста. В частности, Savant предполагает в скором времени представить новые решения для люксового сегмента частного сектора и для коммерческого рынка. По мнению руководителей компании, спрос на премиальные системы развлечений для дома будет расти, и приобретение Artison даёт Savant возможность пополнить свой ассортимент высококачественной аудио продукцией. Связанные новости: Кубизм сабвуфера Artison Nano 1 - 17.12.2014 10:00 Навесные акустические системы Artison для плоских мониторов - 23.11.2010 07:00 Вернуться к списку новостей