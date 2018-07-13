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Новое поколение акустических систем Criterion


13.07.2018 16:00

 

 

Компания T+A намерена развивать идею самой успешной фирменной акустической серии, впервые запущенной в производство ещё в 1982 году. Линейка громкоговорителей нового поколения получила название Criterion CTL. 

 

Она состоит только из напольных систем. Колонки имеют особенное акустическое оформление – усовершенствованный лабиринт с компенсирующим объёмом. Модели новой серии компактнее, чем их «предшественники», обозначаемые индексом TCD, однако обладают большей мощностью и лучшими техническими характеристиками.

 

Флагманская модель серии – колонка S 2200 CTL с чувствительностью 89 дБ. Она оснащается двумя 22-сантиметровыми басовыми драйверами с тщательно оптимизированными параметрами (в частности, головки отличаются очень низкой резонансной частотой), 15-сантиметровым среднечастотником с расширенной до 20 000 Гц полосой воспроизведения и купольными «пищалками» новой конструкции, способными линейно озвучивать диапазон до 35 кГц. Высота громкоговорителя – 120 см, вес – 42 кг.

 

Модель S 2100 CTL чуть меньше (31 кг). У неё более узкая лицевая панель, а диаметр вуферов – 17 сантиметров. Чувствительность системы – 88 дБ. В «младшей» в линейке S 2000 CTL (23 кг, 87 дБ) установлены два 15-сантиметровых НЧ-динамика и 12-сантиметровый СЧ-драйвер.

 

Во всех моделях новой серии CTL используются особенные «тиснёные» диффузоры: их рельефная поверхность обеспечивает дополнительную жёсткость без увеличения подвижной массы. Форма лицевой части колонок и излучающих поверхностей рассчитана таким образом, чтобы в переходной СЧ/ВЧ области достигалась одинаковая направленность. Все громкоговорители оснащаются фирменными «двухсторонними» трёхполосными кроссоверами. На выбор предлагается шесть вариантов отделки.

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