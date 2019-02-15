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Новое поколение Bang & Olufsen E8


15.02.2019 14:25

 

 

Компания Bang & Olufsen представила новое поколение наушников Beoplay E8. Версия 2.0 поставляется вместе с беспроводным зарядным футляром: это означает, что теперь наушники можно заряжать, не подключая их к источнику питания; нужно просто поместить футляр на Qi-сертифицированную беспроводную зарядную панель.

 

Полностью подзарядить устройство с помощью футляра можно три раза; каждой зарядки хватает на 4 часа работы, то есть до того момента, когда возникнет необходимость в зарядной панели, наушниками можно пользоваться в течение 16 часов.

 

Наушники поддерживают технологию Bluetooth 4.2 с DSP для настройки, выравнивания и усиления звука, а также технологию NFMI (Near Field Magnetic Induction, магнитная индукция ближнего поля). Они оснащены динамиками 5,7 мм и небольшим электронным преобразователем. Сенсорный интерфейс обеспечивает управление музыкой и звонками: просто прикасаясь к наушникам, можно переключать треки, принимать звонки, активировать режим звуковой проницаемости и голосовое управление.

 

Beoplay E8 2.0 выпускаются в четырёх цветах — это чёрный, натуральный, Limestone и Indigo Blue. Зарядный футляр выполнен из натуральной кожи с алюминиевой вставкой.

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