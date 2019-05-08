08.05.2019 09:00

Компания Naim представила вторую версию музыкальной системы «все-в-одном» Mu-so. Обновлённая модель Mu-so 2nd Generation появится в продаже в ближайшее время. На её разработку команда из 25 инженеров потратила более трёх лет.

Главное достоинство новинки – одинаково высокое качество воспроизведения как сетевого, так и локального контента. Усовершенствования коснулись конструкции динамиков и производительности процессора; изменена форма корпуса аудио системы. Сетевой функционал новой версии Mu-So: потоковое воспроизведение контента высокого качества (вплоть до 32bit/384kHz), встроенное интернет-радио, поддержка AirPlay 2, Spotify® Connect, TIDAL, Chromecast. Имеется усиленный Wi-Fi модуль, предусмотрено подключение через кабель, из других интерфейсов «в наличии» Bluetooth, USB-вход и HDMI ARC. Активация возможностей «мультирум» осуществляется тремя способами: можно подключить систему к другим моделям фирменной линейки, использовать официальное приложение или соответствующий функционал сервисов Chromecast/AirPlay 2.