Новогоднее ожерелье из наушников LG HBS

06.12.2016 12:00 Компания LG представила на российском рынке несколько моделей Bluetooth-наушников. Новинки HBS-A100 и HBS-S802, как сказано в пресс-релизе, скоро поступят в продажу, а модель HBS-9103 уже появилась на полках магазинов.



Модель LG Tone Active HBS-A100 представляет собой внутриканальные наушники с шейным ободом. Сразу нужно обратить внимание на то, что в обод встроены дополнительные динамики — пользователь сможет слушать музыку и через них. Во время использования внешних динамиков, «затычки» можно убрать внутрь обода. Что касается звука, то LG обещает качественное проигрывание музыки (24 бит) благодаря поддержке кодека Qualcomm aptX HD.



Наушники HBS-A100 оснастили двойным MEMS-микрофоном, защитой IPx4 и встроенными датчиками для отслеживания физического состояния пользователя. Фитнес-трекер наушников передает данные на смартфон в приложение LG Health или Tone&Health (для iOS).



Конструкция модели LG Force HBS-S802, как объясняет производитель, выполнена с учетом анатомической формы уха. С помощью вращаемой части корпуса ушная петля индивидуально регулируется, фиксирует наушники и обеспечивает прилегание. Модель получила класс защиты IPx5 для стабильной работы при попадании влаги. Гарнитура HBS-S80 поддерживает кодек Qualcomm aptX.



Что касается LG Tone Infinium HBS-910, то модель не позиционируется как спортивная — основной акцент сделан на качество звука и стильный дизайн. Особое внимание здесь обращают на сертификацию звучания от Harman/Kardon. Излучатели выполнены по технологии Advanced Quad Layer Speaker. Обещают глубоки басы.



Рекомендованная цена на LG HBS-A1001 и HBS-S802 составляет 8’990₽ и 4’990₽ соответственно, а за HBS-9103 просят 7’990₽. Связанные новости: LG TONE+: стильный аксессуар для смартфонов - 04.10.2014 12:00 Наушники LG QuadBeat – будь стильным! - 09.04.2013 10:00 Вернуться к списку новостей