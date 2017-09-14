14.09.2017 17:45

Две новости от корпорации Apple, непосредственно касающиеся мира аудио и видео – поддержка Apple TV форматов 4K, HDR и Dolby Vision, а также поддержка FLAC файлов устройствами iPhone 7,8 и X.

Новый Apple TV работает на самой «свежей» версии tvOS, а использование чипа A10X fusion обещает пользователям более высокую скорость обработки данных. Фильмы 4K на iTunes будут стоить столько же, сколько и HD (1080p); апгрейд уже приобретённых HD-фильмов до 4K и HDR будет бесплатным.