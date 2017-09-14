Новости Apple
Две новости от корпорации Apple, непосредственно касающиеся мира аудио и видео – поддержка Apple TV форматов 4K, HDR и Dolby Vision, а также поддержка FLAC файлов устройствами iPhone 7,8 и X.
Новый Apple TV работает на самой «свежей» версии tvOS, а использование чипа A10X fusion обещает пользователям более высокую скорость обработки данных. Фильмы 4K на iTunes будут стоить столько же, сколько и HD (1080p); апгрейд уже приобретённых HD-фильмов до 4K и HDR будет бесплатным.
Что касается поддержки аудио файлов FLAC, эта функция доступна для новых iPhone X, iPhone 8 и iPhone 8 Plus; появилась она и в спецификациях моделей iPhon 7 и 7 Plus; последнее, вероятно, означает, что воспользоваться ею можно будет после выхода iOs 11, который состоится 19 сентября. Непонятно, что станет с форматами WAV и AIFF, которые отсутствуют в перечне поддерживаемых устройствами iPhone нового поколения.
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