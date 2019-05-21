21.05.2019 13:45

Компания Da-Lite изменила категорию полотен для проекционных экранов Parallax фирменной линейки ALR (Ambient Light Rejection). Теперь модели Parallax 0.8, Parallax 2.3 и Parallax UST 0.45 будут относиться к семейству продуктов Parallax Pure – ALR-полотен с «истинно оптической» поверхностью.

Экраны категории True Optical ALR эффективно блокируют паразитную засветку, обеспечивая высокое качество изображения, и имеют широкий угол обзора. Они характеризуются высокой контрастностью даже в тех случаях, когда помещение ярко освещено.

Три материала из линейки Parallax Pure предназначены для использования в различных условиях. Parallax Pure 0.8 отражает до 96% рассеянного света и имеет угол просмотра 170°. Изображение яркое, без пятен, вне зависимости от расположения зрителей относительно экрана. Это полотно рекомендовано для лазерных проекторов; отношение проекционного расстояния к размеру изображения 1.5:1 и выше. Parallax Pure 2.3 особенно эффективен в сочетании с проекторами, обеспечивающими световой поток относительно небольшой яркости, но могут использоваться и с лазерными моделями (1.8:1 и выше). Наконец, Parallax Pure UST 0.45 отражает до 95% рассеянного света и разработан специально для ультра короткофокусных моделей проекторов (0.4:1 и меньше), в том числе с лазерным источником света.