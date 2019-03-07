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Новости Gallo Acoustics


07.03.2019 11:50

 

 

Компания Gallo Acoustics дополнила свой ассортимент напольной стойкой для акустических систем Micro и A’Diva. Стойка выпускается в двух цветах, белом и чёрном, а чуть позже будет доступна и серебристая версия.

 

Универсальная подставка подходит для установки сферических колонок Micro и A’Diva – и, разумеется, их версий SE, которые отличаются от обычных сателлитов наличием плоского алюминиевого драйвера с укреплённой ячеистой структурой и расширенной дисперсией, а также системой импульсной коррекции и синхронизации фазы излучателей Optimized Pulse Technology (OPT).

 

Напомним, что колонки Gallo Acoustics Micro представляют собой металлические шарики диаметром 102 мм. Модель A'Diva крупнее, диаметр этих колонок – 127 мм. Сателлиты оснащаются широкополосным излучателем диаметром 76 мм, работающим в закрытом корпусе, заглушенном по фирменной технологии S2. С прошлого года колонки доступны в подвесной версии Droplet.

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