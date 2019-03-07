Новости Gallo Acoustics

07.03.2019 11:50 Компания Gallo Acoustics дополнила свой ассортимент напольной стойкой для акустических систем Micro и A’Diva. Стойка выпускается в двух цветах, белом и чёрном, а чуть позже будет доступна и серебристая версия. Универсальная подставка подходит для установки сферических колонок Micro и A’Diva – и, разумеется, их версий SE, которые отличаются от обычных сателлитов наличием плоского алюминиевого драйвера с укреплённой ячеистой структурой и расширенной дисперсией, а также системой импульсной коррекции и синхронизации фазы излучателей Optimized Pulse Technology (OPT). Напомним, что колонки Gallo Acoustics Micro представляют собой металлические шарики диаметром 102 мм. Модель A'Diva крупнее, диаметр этих колонок – 127 мм. Сателлиты оснащаются широкополосным излучателем диаметром 76 мм, работающим в закрытом корпусе, заглушенном по фирменной технологии S2. С прошлого года колонки доступны в подвесной версии Droplet. Связанные новости: Gallo Acoustics: тонкий вкус и яркий цвет - 31.01.2019 16:06 Добавьте капельку Gallo… - 26.10.2018 11:00 Gallo Acoustics: новое партнёрство, новые перспективы - 15.11.2017 14:00 Вернуться к списку новостей