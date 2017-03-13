ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

«Битва форматов». День открытых дверей в MMS-Cinema

Сладкие продажи выставки «Винил-Джем» 2017

В конце февраля, 24 и 25 числа, в пятницу и субботу по адресу Казанский переулок 2-4 в салоне...

ISR 2017

Амстердам, 7 февраля, открытие выставки Integrated Systems Europe 2017, которая является наиболее...

Новости из Прибалтики: Estelon XB Diamond Edition


13.03.2017 14:44

 

 

Компания Estelon – новичок на рынке акустических систем, пока ещё не отметивший даже первый юбилей. Однако пять лет со дня основания – вполне круглая дата, а популярность продукции Estelon говорит об успешном старте прибалтийского бренда. Оба этих фактора в компании сочли достаточным основанием для выпуска Estelon XB Diamond Edition.

 

Эти акустические системы особенно заинтересуют тех, кто давно «заглядывается» на X Diamond. Новая модель существенно меньших габаритов, но также оснащена алмазным твитером и первоклассным кроссовером, что обеспечивает достоверный, натуральный звук с глубоким и точным басом. Все колонки новой серии будет снабжены информационными табличками с подписью основателя бренда Альфреда Василькова. Официальный дистрибьютор бренда Estelon  в России, компания Entrade Distribution, планирует привезти первые Estelon XB Diamond Edition в мае, а пока принимает предварительные заказы.

Связанные новости:
 Уникальная High-end акустика Model YB компании Estelon - 01.09.2016 10:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2017 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007