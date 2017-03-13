13.03.2017 14:44

Компания Estelon – новичок на рынке акустических систем, пока ещё не отметивший даже первый юбилей. Однако пять лет со дня основания – вполне круглая дата, а популярность продукции Estelon говорит об успешном старте прибалтийского бренда. Оба этих фактора в компании сочли достаточным основанием для выпуска Estelon XB Diamond Edition.

Эти акустические системы особенно заинтересуют тех, кто давно «заглядывается» на X Diamond. Новая модель существенно меньших габаритов, но также оснащена алмазным твитером и первоклассным кроссовером, что обеспечивает достоверный, натуральный звук с глубоким и точным басом. Все колонки новой серии будет снабжены информационными табличками с подписью основателя бренда Альфреда Василькова. Официальный дистрибьютор бренда Estelon в России, компания Entrade Distribution, планирует привезти первые Estelon XB Diamond Edition в мае, а пока принимает предварительные заказы.