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Новости от Legrand: интеграция KNX и Nuvo Player Portfolio


14.04.2017 14:13

 

 

Компания Legrand объявила об интеграции мультирум-системы Nuvo Player Portfolio и решений на базе KNX

 

Протокол KNX, широко используемый для управления «умными» электронными устройствами в домашних системах автоматизации, интегрирован в мультирум-систему Nuvo Player Portfolio. Новая версия прошивки Player Portfolio 4.2 Firmware уже доступна; обновление бесплатное. Оно происходит автоматически для всех подключённых к системе компонентов. Будет обновлено и соответствующее мобильное приложение для iOS- и Android-устройств; его можно скачать через iTunes или Google Play Store.

 

Связующим «мостом» между компонентами системы Nuvo Player Portfolio и всеми KNX-системами, устройствами и функциями служит Nuvo KNX Interface (Nuvo KNX-INTFPOINT).  

 

Новая программа расширяет возможности управления системой и добавляет несколько функций, например, поддержку Wi-Fi каналов (в России).

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