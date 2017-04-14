Новости от Legrand: интеграция KNX и Nuvo Player Portfolio
Компания Legrand объявила об интеграции мультирум-системы Nuvo Player Portfolio и решений на базе KNX.
Протокол KNX, широко используемый для управления «умными» электронными устройствами в домашних системах автоматизации, интегрирован в мультирум-систему Nuvo Player Portfolio. Новая версия прошивки Player Portfolio 4.2 Firmware уже доступна; обновление бесплатное. Оно происходит автоматически для всех подключённых к системе компонентов. Будет обновлено и соответствующее мобильное приложение для iOS- и Android-устройств; его можно скачать через iTunes или Google Play Store.
Связующим «мостом» между компонентами системы Nuvo Player Portfolio и всеми KNX-системами, устройствами и функциями служит Nuvo KNX Interface (Nuvo KNX-INTFPOINT).
Новая программа расширяет возможности управления системой и добавляет несколько функций, например, поддержку Wi-Fi каналов (в России).
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