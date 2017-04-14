Протокол KNX, широко используемый для управления «умными» электронными устройствами в домашних системах автоматизации, интегрирован в мультирум-систему Nuvo Player Portfolio. Новая версия прошивки Player Portfolio 4.2 Firmware уже доступна; обновление бесплатное. Оно происходит автоматически для всех подключённых к системе компонентов. Будет обновлено и соответствующее мобильное приложение для iOS- и Android-устройств; его можно скачать через iTunes или Google Play Store.