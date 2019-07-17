17.07.2019 08:40

Компания Sony выпустила пять новых моделей высокомощных аудиосистем MHC-V82D, MHC-V72D, MHC-V02, GTK-XB72, а также всепогодную GTK-PG10. Чтобы получить максимально мощный звук, можно объединить до 50 совместимых аудиосистем Sony, используя Bluetooth или проводное подключение. Бесплатное приложение Sony Fiestable, совместимое со всеми новыми моделями, дает возможность воспользоваться дополнительными функциями.



Благодаря технологии Jet Bass Booster и динамикам конусной формы (модели V82D, V72D и V02) колонки способны обеспечить высокое качество звука даже в больших помещениях. V82D и V72D с технологией всенаправленного звука оснащаются задним высокочастотным динамиком, наклонными среднечастотными драйверами и генератором широкого звука, обеспечивающим его равномерность в любой части помещения. Управлять воспроизведением можно при помощи жестов – меняя тональность музыки и громкость, переключая треки, активируя различные звуковые эффекты – или голосом. В моделях MHC-V82D и MHC-V72D имеется встроенный DVD-привод; их также можно использовать в качестве гитарного усилителя.



Всепогодная GTK-PG10 подходит для вечеринок на улице: когда верхние панели колонки открыты, ВЧ-динамики направлены вверх и в стороны, за счет чего звук лучше распространяется на открытом пространстве. Процессор цифровой обработки сигнала (автоматически корректирует настройки аудио для лучшего качества звука. Колонку особенно удобно перевозить в автомобиле; ее можно устанавливать на штативе. Встроенный аккумулятор рассчитан на 13 часов автономной работы. На верхней водостойкой панели имеется небольшой столик и подстаканники.



Компактная GTK-XB72 оснащается многоцветной линейной светодиодной подсветкой на передней и верхней частях колонки, а также по бокам. Громкоговоритель можно установить вертикально или горизонтально: встроенный датчик оптимизирует обработку сигналов для создания стереозвука в любом положении.