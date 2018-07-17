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Новые AV-ресиверы от Denon


17.07.2018 11:15

 

 

Два новых ресивера для домашнего кинотеатра выпустила компания Denon. Модели AVR-X2500H и AVR-X1500H поддерживают Dolby Atmos, DTS:X и DTS Virtual:X и могут быть интегрированы в мультирум-систему домашних беспроводных устройств HEOS. 

 

AVR-X2500H оснащается семью дискретными усилителями мощностью 150 Вт (6 Ом) или 95 Вт (8 Ом) для каждого из семи каналов и ЦАП Asahi Kasei с поддержкой аудио-форматов высокого разрешения до 32 бит/192 кГц. Благодаря конфигурации 7.2 к ресиверу можно подключить два сабвуфера. Встроенная технология HEOS превращает ресивер в сетевой проигрыватель; для управления используется специальное приложение, которое поддерживает сервисы Spotify, Amazon Music и Tidal. Подключение смартфона и планшета осуществляется через AirPlay и Bluetooth. Оба новых ресивера относятся к серии X, они оснащены акустическим измерительным микрофоном и программой профессиональной акустической настройки Audisesey MultEQ XT.

 

AVR-X2500H и AVR-X1500H поддерживают все новейшие видео форматы: 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR (High Dynamic Range), HLG (Hybrid Log Gamma) и BT.2020. Предусмотрено подключение до шести мультимедийных устройств к аппаратам модели X1500H, и до восьми – к модели X2500H. Поддерживается HDCP 2.2 на всех портах HDMI и функция вывода изображения на два дисплея одновременно, например, на телевизор и видеопроектор. 

 

В продаже новинки появятся уже в июле 2018 года.

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