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Новые цифровые усилители STAX


10.10.2018 10:40

 

 

Компания STAX представила две новые модели цифровых усилителей: инновационный SRM-D50 с чрезвычайно низким уровнем шума и первый в мире компактный совмещенный с ЦАП драйвер-усилитель SRM-D10. 

 

SRM-D50 имеет несколько цифровых входов: USB с высоким разрешением (DSD 5,6 МГц), а также оптический и коаксиальный вход (PCM 384 кГц). Аналоговый вход реализован на разъемах RCA. Стандартный фирменный 5-контактный разъем подходит для любых наушников фирмы STAX. Усилительный каскад построен по дискретной схеме в традиционном для STAX стиле.

 

Усилитель SRM-D10 оснащён высокопроизводительным ЦАП для PC/Mac. Благодаря возможности подключения нескольких цифровых аудиоисточников, компактная новинка стоит на одном уровне с «классическими» электростатическими усилителями STAX. Портативное устройство снабжено встроенным литий-ионным аккумулятором большой емкости. Интерфейс USB XMOS поддерживает воспроизведение сигнала DSD 5,6 МГц и PCM с частотой дискретизации до 384 кГц. Широкий диапазон импульсного источника питания обеспечивает гибкое управление мощностью.

 

Обе новинки появятся на российском рынке до конца 2018 года.

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