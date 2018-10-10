Новые цифровые усилители STAX

10.10.2018 10:40 Компания STAX представила две новые модели цифровых усилителей: инновационный SRM-D50 с чрезвычайно низким уровнем шума и первый в мире компактный совмещенный с ЦАП драйвер-усилитель SRM-D10. SRM-D50 имеет несколько цифровых входов: USB с высоким разрешением (DSD 5,6 МГц), а также оптический и коаксиальный вход (PCM 384 кГц). Аналоговый вход реализован на разъемах RCA. Стандартный фирменный 5-контактный разъем подходит для любых наушников фирмы STAX. Усилительный каскад построен по дискретной схеме в традиционном для STAX стиле. Усилитель SRM-D10 оснащён высокопроизводительным ЦАП для PC/Mac. Благодаря возможности подключения нескольких цифровых аудиоисточников, компактная новинка стоит на одном уровне с «классическими» электростатическими усилителями STAX. Портативное устройство снабжено встроенным литий-ионным аккумулятором большой емкости. Интерфейс USB XMOS поддерживает воспроизведение сигнала DSD 5,6 МГц и PCM с частотой дискретизации до 384 кГц. Широкий диапазон импульсного источника питания обеспечивает гибкое управление мощностью. Обе новинки появятся на российском рынке до конца 2018 года. Связанные новости: Stax: агент 009 - 31.07.2018 14:30 В очередь за Stax L300 Limited! - 23.07.2018 18:30 Новейшие наушники STAX SR-L700 в салоне DoctorHead - 18.12.2015 10:00 Вернуться к списку новостей