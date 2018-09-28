Новые цвета DALI Katch
Портативная акустическая система Katch от датского производителя DALI теперь будет выпускаться в двух новых цветах: к уже имеющимся вариантам добавились «чёрный металлик» (Jet Black) и тёмно-зелёный (Green Leaf).
Необычный на первый взгляд выбор расцветок, которые предлагает компания-производитель – здесь и нежно-розовый, и оливковый – обусловлен желанием не ограничивать пользователей в возможности подобрать именно тот оттенок, который соответствует их личным вкусам, образу жизни и даже мироощущению. DALI Katch – колонка для практически любого окружения и самых разных ситуаций.
Компактный громкоговоритель поддерживает Bluetooth 4.0 Apt-X и NFC, оснащён двумя динамиками мощностью 25 Ватт и усилителем класса D. Встроенный элемент питания на 2600 mAh обеспечивает до 24 часов работы в автономном режиме. Две колонки можно объединить в стереопару. Корпус DALI Katch сделан из износостойких материалов и снабжён кожаным ремешком для переноски.
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