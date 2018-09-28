28.09.2018 15:00

Портативная акустическая система Katch от датского производителя DALI теперь будет выпускаться в двух новых цветах: к уже имеющимся вариантам добавились «чёрный металлик» (Jet Black) и тёмно-зелёный (Green Leaf).

Необычный на первый взгляд выбор расцветок, которые предлагает компания-производитель – здесь и нежно-розовый, и оливковый – обусловлен желанием не ограничивать пользователей в возможности подобрать именно тот оттенок, который соответствует их личным вкусам, образу жизни и даже мироощущению. DALI Katch – колонка для практически любого окружения и самых разных ситуаций.