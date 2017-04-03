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Новые цвета T+A Elektroakustik


03.04.2017 12:04

 

 

Компания T+A Elektroakustik анонсировала возможность индивидуальной окраски компонентов эталонной серии High Voltage HV-Individual. Теперь любой компонент из HV-cерии может стать уникальным: по запросу заказчика его окрасят в любой цвет практически без ограничений. 

 

Многообразие вариантов отделки удовлетворит самые взыскательные вкусы покупателей: доступны любые оттенки по шкале RAL-тонов, автомобильные лаки, металлик и матовые покрытия, сатин и глянец. Выбор цвета предусмотрен для разных элементов корпуса, радиаторов, металлических крышек и, конечно, фронтальной панели. Цены на опцию HV-Individual рассчитываются индивидуально в зависимости от конструкции аппарата и вида покрытия. 

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