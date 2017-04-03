Компания T+A Elektroakustik анонсировала возможность индивидуальной окраски компонентов эталонной серии High Voltage HV-Individual. Теперь любой компонент из HV-cерии может стать уникальным: по запросу заказчика его окрасят в любой цвет практически без ограничений.

Многообразие вариантов отделки удовлетворит самые взыскательные вкусы покупателей: доступны любые оттенки по шкале RAL-тонов, автомобильные лаки, металлик и матовые покрытия, сатин и глянец. Выбор цвета предусмотрен для разных элементов корпуса, радиаторов, металлических крышек и, конечно, фронтальной панели. Цены на опцию HV-Individual рассчитываются индивидуально в зависимости от конструкции аппарата и вида покрытия.