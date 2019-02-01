01.02.2019 06:00

В рамках выставки ISE 2019, которая пройдёт в Амстердаме с 5 по 8 февраля, компания Peerless-AV планирует представить её посетителям и участникам самые актуальные и востребованные модели фирменной линейки.

Главными экспонатами стенда 12-H90 станут всепогодные дисплеи серии Xtreme. Для того, чтобы продемонстрировать их свойства, конкурентные преимущества и технологические новшества, маркетологи бренда решили использовать несколько неожиданных приёмов. Так, гости стенда смогут убедиться в абсолютной герметичности дисплеев – устройства будут прямо на стенде погружать в воду, чтобы доказать, что что они полностью защищены от проникновения внутрь влаги. Разумеется, дисплеи при этом будут включены и полностью активны.

Модели серии Xtreme обладают высокой степенью защиты от внешних воздействий (IP68), разрешением Full HD (1920х1080), а также едва ли не рекордным по меркам своего класса показателем яркости – 2500 cd/m2. К несомненным достоинствам серии следует отнести и класс ударопрочности IK10. Запатентованная технология Ventless Dynamic Thermal Transfer обеспечивает надежную работу дисплеев во всем диапазоне рабочих температур (от -35°C до +60°C).