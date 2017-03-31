Новые фильтры питания ISOL-8
Британская компания ISOL-8 анонсировала выпуск нового фильтра питания ISOL-8 Inline. Фильтр предназначен для работы с источниками, усилителями малой и средней мощности и небольшими полными системами.
Устройство эффективно подавляет постоянную составляющую в переменном напряжении и шумы без ущерба для музыкальной динамики. В его конструкции применяются те же технологические решения, что и в более дорогих изделиях фирмы, в частности, схема подавления постоянной составляющей (Axis) и фильтр дифференциальных помех (т.н. трансмодальный фильтр). ISOL-8 Inline оснащён одной выходной розеткой и рассчитан на ток до 10 А. Разводка выполнена посеребренным проводом, предохранители разработаны ISOL-8.
Габариты устройства 265 × 67 × 80 мм, масса 1,75 кг. Производство модели осуществляется на собственной фабрике компании в Великобритании.
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