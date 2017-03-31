Устройство эффективно подавляет постоянную составляющую в переменном напряжении и шумы без ущерба для музыкальной динамики. В его конструкции применяются те же технологические решения, что и в более дорогих изделиях фирмы, в частности, схема подавления постоянной составляющей (Axis) и фильтр дифференциальных помех (т.н. трансмодальный фильтр). ISOL-8 Inline оснащён одной выходной розеткой и рассчитан на ток до 10 А. Разводка выполнена посеребренным проводом, предохранители разработаны ISOL-8.